Prende a pungi l' avversario poi scoppia la maxi rissa | scena surreale in Serie A2

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita di Serie A2 tra Roseto e Ruvo di Puglia, il giocatore del Ruvo ha reagito con violenza dopo un'azione, colpendo ripetutamente con pugni un avversario. La scena ha portato a una maxi rissa che ha coinvolto più giocatori sul campo. La partita si è interrotta a causa dell'alterco e delle violenze tra i giocatori.

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Scene surreali durante la partita tra Roseto e Ruvo di Puglia valida per i playout di Serie A2: il lungo del Ruvo di Puglia reagisce con la violenza dopo un'azione concitata, scagliandosi contro Aristide Landi e colpendolo ripetutamente con dei pugni. Subito dopo accorrono altri giocatori, che danno il via a una rissa sul parquet. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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