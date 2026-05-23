Prende a pungi l' avversario poi scoppia la maxi rissa | scena surreale in Serie A2
Durante una partita di Serie A2 tra Roseto e Ruvo di Puglia, il giocatore del Ruvo ha reagito con violenza dopo un'azione, colpendo ripetutamente con pugni un avversario. La scena ha portato a una maxi rissa che ha coinvolto più giocatori sul campo. La partita si è interrotta a causa dell'alterco e delle violenze tra i giocatori.
Scene surreali durante la partita tra Roseto e Ruvo di Puglia valida per i playout di Serie A2: il lungo del Ruvo di Puglia reagisce con la violenza dopo un'azione concitata, scagliandosi contro Aristide Landi e colpendolo ripetutamente con dei pugni. Subito dopo accorrono altri giocatori, che danno il via a una rissa sul parquet. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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#Rissa tra giovanissimi di origine africana tra #calci, #pungi e #cinghiate | GUARDA VIDEO INTEGRALE https://short.do/6hEGfT facebook
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