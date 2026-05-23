Prende a pungi l' avversario poi scoppia la maxi rissa | scena surreale in Serie A2

Notizia in breve

Durante una partita di Serie A2 tra Roseto e Ruvo di Puglia, il giocatore del Ruvo ha reagito con violenza dopo un'azione, colpendo ripetutamente con pugni un avversario. La scena ha portato a una maxi rissa che ha coinvolto più giocatori sul campo. La partita si è interrotta a causa dell'alterco e delle violenze tra i giocatori.