Paura in piazza a Pergine Valsugana | scoppia una maxi rissa in piazza spunta anche un'accetta
Una rissa si è verificata ieri sera in piazza a Pergine Valsugana. Durante l’alterco, un giovane ha estratto un’accetta e ha tentato di colpire alla schiena un’altra persona. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Non ci sono stati feriti gravi, ma l’episodio ha causato tensione tra i presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle circostanze in cui si è svolto.
Momenti di paura ieri sera a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove durante una rissa per futili motivi un ragazzo ha estratto un'accetta e tentato di colpire alla schiena un "rivale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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