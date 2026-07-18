Chi avrebbe mai pensato di fare una mostra di dipinti con capolavori che scandiscono ogni due ore una giornata dell’Ottocento? Francesca Sinigaglia, direttrice del Museo Ottocento, ci ha pensato. Da un’idea semplice ma rivoluzionaria, è nata la grande esposizione Un capolavoro di giornata. Dall’alba al tramonto nell’’800. Un viaggio nel tempo dipinto che, a Palazzo Pallavicini, aprirà il 3 ottobre e chiuderà il 17 gennaio. Una raccolta di più di 100 opere spalmate dalla curatrice che è anche autrice del catalogo ricco di saggi di approfondimento. Sinigaglia, com’è nata un’idea così originale? "Gli organizzatori della mostra Vertigo Syndrome, Chiara Spinato e Filippo Giunti, mi chiesero di fare una mostra sull’’800 con temi nuovi, che avesse l’obiettivo di far capire un momento della realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capolavori di giornata: "Viaggio nell’Ottocento"

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