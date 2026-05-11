Un viaggio nell’archeologia casentinese per la Giornata Internazionale dei Musei 2026

Domenica 17 maggio alle 16, si terrà un evento dedicato all’archeologia nel territorio casentinese in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2026. La manifestazione offrirà l’opportunità di scoprire alcuni dei reperti più antichi provenienti dalla zona, con visite e approfondimenti dedicati a questa parte della storia locale. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro interessati a conoscere meglio il patrimonio archeologico della regione.

Un viaggio tra i più antichi reperti casentinesi per la Giornata Internazionale dei Musei 2026. Domenica 17 maggio, alle 16.00, è in programma una visita guidata al Museo Archeologico del Casentino “Piero Albertoni” di Bibbiena per scoprire una collezione ricca e variegata che documenta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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