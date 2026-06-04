Saronno viaggio nell’Ottocento | svela i segreti di Giuditta Pasta

Notizia in breve

Un esperto ha spiegato come funzionava il teatro musicale nell’Ottocento, evidenziando che le rappresentazioni si basavano su tecniche vocali e interpretative specifiche dell’epoca. Per decodificare il linguaggio operistico di allora, sono necessari alcuni punti di riferimento fondamentali, come le tradizioni vocali e le convenzioni sceniche. La scoperta di segreti legati a figure come Giuditta Pasta permette di comprendere meglio il metodo di interpretazione e il contesto storico del teatro musicale di quel periodo.