Un ex allenatore ha dichiarato di non aver mai scritto l’esposto presentato in passato, contestando la firma presente nel documento. La questione riguarda le accuse legate a comportamenti arbitrali e ha portato a un esposto che, secondo l’ex mister, non sarebbe stato firmato da lui. La denuncia ha suscitato polemiche tra le parti coinvolte, con l’allenatore che ora si difende pubblicamente, affermando di non essere responsabile del documento.

Macerata, 18 luglio 2026 – “Quell’esposto non l’ho mai scritto”. Roberto Patrassi lo ripete da quasi un anno. E adesso passa al contrattacco. L’ex collaboratore del Milan per quasi trent’anni, attraverso il suo avvocato Mauro Buontempi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per sostituzione di persona e un reclamo al Garante della Privacy per l’utilizzo, che ritiene illecito, delle sue generalità. Il paradosso è tutto qui: ritrovarsi protagonista involontario dell’inchiesta che ha cambiato i vertici dell’Aia senza aver mai, sostiene, scritto una riga. https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacasindaco-alan-fabbri-indagato-x819yrwe Il giallo delle raccomandate e la convocazione in Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos arbitri, l’esposto dei misteri. Patrassi: “Quella non è la mia firma”

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