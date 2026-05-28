Un nuovo esposto mette in discussione le dimissioni di alcuni arbitri, definendole sospette. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e inchieste giudiziarie che coinvolgono il mondo arbitrale, già sotto scrutinio dopo un’indagine della Procura di Milano. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle dimissioni né sui sospetti specifici. La situazione mantiene alta l’attenzione su possibili irregolarità all’interno della categoria.

Nuove ombre nel mondo arbitrale, già in stato confusionale dopo l’inchiesta della Procura di Milano e le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi (indagato con l’accusa di frode sportiva) e non ultimo, il parere negativo del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni sulla proposta di “commissariamento”. Ad agire e sollevare l’ennesimo polverone è stato il presidente della Sezione Aia de L’Aquila, Guido Alfonsi, il quale ha inviato un esposto alla Procura Federale e proprio al pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta alla Procura di Milano, in cui si evidenziano delle anomalie nella “dismissione” dell’arbitro Federico Dionisi (proprio della sezione de L’Aquila) dai ruoli CAN A-B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caos arbitri, nuovo esposto: "Dismissioni sospette"

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