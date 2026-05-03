Caos arbitri caccia all' uomo dei misteri

Questa settimana si apre con nuove tensioni nel mondo arbitrale italiano. Martedì, alle 19, è prevista una riunione dedicata alle questioni in corso. La situazione rimane complessa, con alcune decisioni recenti che hanno sollevato polemiche e alimentato discussioni tra le squadre e i tifosi. La scena si svolge in un clima di grande attenzione, mentre si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto nelle ultime partite.

Si apre un'altra settimana di passione per gli arbitri italiani. Martedì infatti si riunisce sul far della sera (ore 19.30) il comitato nazionale dell'Aia per prendere atto del ricorso proposto dal presidente Antonio Zappi per cancellare l'inibizione di 13 mesi e respinto dal collegio di garanzia del Coni procedendo così a dichiararne la decadenza. Toccherà al consiglio federale guidato dal dimissionario Gravina segnalare gli atti «indifferibili» e quindi procedere alla nomina di un commissario col compito di «bonificare» il settore. Ma gli effetti perversi di questo tsunami che ha sconvolto la classe arbitrale italiana cominciano a diventare pesanti anche sul piano finanziario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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