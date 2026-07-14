Dopo aver vinto la sua terza tappa al Tour, un ciclista ha esultato al traguardo e mostrato la maglia gialla, commentando che la giornata era stata incredibile e che la squadra aveva lavorato bene. Nonostante i fischi dei tifosi, ha sorriso e ha detto che i commenti negativi lo hanno motivato di più. Il ciclista ha anche dichiarato di essere stato molto concentrato sulla corsa e di aver apprezzato il sostegno della squadra durante la giornata.

Appena tagliato il traguardo, Pogacar si lascia andare a un urlo liberatorio e indica la maglia gialla. Era una tappa a cui teneva particolarmente, la terza vittoria in questo Tour: "È stata una giornata incredibile, la squadra ha fatto un grande lavoro. Avevamo cerchiato questa tappa da tempo perché proprio qui, due anni fa, Vingegaard mi aveva ripreso e battuto allo sprint. Anche oggi, nell'ultimo chilometro, avevo le gambe distrutte e fino alla fine non sapevo se avrei vinto", racconta lo sloveno. Poi la dedica ai tifosi, anche a quelli che lo hanno fischiato: "Ringrazio tutti quelli che erano a bordo strada, l'atmosfera è stata fantastica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar, il dominio annoia? Lui sorride ai fischi dei tifosi: "Grazie, i buu mi hanno caricato di più"

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