Cantieri sul Raccordo restringimenti per cinque notti e chiusura dello svincolo per l’A1 Roma Nord

Tra lunedì 20 e venerdì 24 luglio, sul Grande Raccordo Anulare sono previsti cinque giorni di lavori con chiusure alternate delle corsie e restringimenti in vari tratti. Durante questa settimana sarà temporaneamente chiuso uno svincolo che collega con l'A1 Roma Nord. Le modifiche alla circolazione interesseranno due cantieri sull'A90, con variazioni nelle modalità di transito e restrizioni temporanee.

Roma, 18 luglio 2026 – Cinque notti di lavori e nuove modifiche alla circolazione sul Grande Raccordo Anulare. Due cantieri interesseranno diversi tratti dell’A90 nella settimana compresa tra lunedì 20 e venerdì 24 luglio, con chiusure alternate delle corsie, restringimenti e lo stop temporaneo a uno svincolo. Cinque notti di lavori sulla carreggiata esterna. Il primo intervento riguarderà la carreggiata esterna del Raccordo, tra il chilometro 35+980 e il chilometro 34+560. I lavori si svolgeranno dal 20 al 24 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo. In base all’avanzamento del cantiere saranno chiuse alternativamente la corsia centrale e quella di destra oppure la corsia centrale e quella di sorpasso. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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