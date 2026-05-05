Nella notte, sul Raccordo anulare di Roma, sono stati predisposti blocchi che interesseranno la circolazione fino al 9 maggio. Durante questo periodo, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi per evitare le lunghe code tra Nomentana e Salaria. Chi deve raggiungere l’autostrada Napoli dovrà deviare secondo le indicazioni fornite dalle segnalazioni stradali, che prevedono percorsi alternativi per limitare i disagi.

? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi usare per evitare il blocco tra Nomentana e Salaria?. Dove devono deviare gli automobilici diretti verso l'autostrada Napoli?. Come cambieranno i percorsi dei bus 309, 319 e 450 in Tiburtina?. Quali zone subiranno i divieti di sosta per la partita al Foro Italico?.? In Breve Svincolo Settebagni chiuso dalle 22 alle 6 con deviazione verso Castelnuovo di Porto.. Ingresso Napoli ad Anagni chiuso dalle 22 alle 6 con deviazione via Ferentino.. 20 collegamenti pubblici attivi per raggiungere lo stadio Olimpico per Roma-Fiorentina.. Linee bus 309, 319 e 450 deviate per lavori in Viale Palmiro Togliatti.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, blocchi notturni sul Raccordo: cantieri e code fino al 9 maggio

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