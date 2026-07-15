A12 Roma-Civitavecchia chiusura notturna dello svincolo di Maccarese-Fregene | ecco quando

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, sulla A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiuso lo svincolo di Maccarese-Fregene in entrata verso Roma. La chiusura avrà inizio alle 22:00 e terminerà alle 6:00 del giorno successivo. La strada sarà quindi inaccessibile in questa fascia oraria per consentire interventi di manutenzione o lavori tecnici. La chiusura riguarda esclusivamente l’accesso in direzione della capitale.

Fiumicino, 15 luglio 2026 – Nuova chiusura notturna lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Dalle 22:00 di giovedì 16 luglio alle 6:00 di venerdì 17 luglio sarà chiuso lo svincolo di Maccarese-Fregene, in entrata verso Roma. Il provvedimento, comunicato da Autostrade per l’Italia, è necessario per consentire alcuni lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del sottovia. Durante le otto ore di chiusura, gli automobilisti diretti verso la Capitale potranno percorrere via Tre Denari, proseguire sulla strada statale 1 Aurelia e immettersi successivamente sul Grande Raccordo Anulare. Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio Arrone Ovest, situata nel tratto compreso tra lo svincolo di Maccarese-Fregene e l’allacciamento con il Gra, in direzione Roma. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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