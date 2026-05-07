Anno orribile per l’uomo che vinse 167 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky | arrestato tre volte poi un incidente che lo ha lasciato 21 giorni in coma – Il video

L’uomo che nel 2025 ha vinto oltre 167 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky ha avuto un anno segnato da diversi problemi legali. Dopo essere stato arrestato tre volte, è stato coinvolto in un incidente che lo ha lasciato in coma per 21 giorni. Recentemente, ha patteggiato una condanna a una sanzione di 664 dollari per oltraggio alla Corte della contea di Scott.

James Farthing, l’uomo che nell’aprile 2025 ha vinto 167,3 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky, ha chiuso l’ennesima vicenda penale patteggiando una condanna a 664 dollari di sanzione per oltraggio alla Corte della contea di Scott. L’oltraggio era avvenuto durante il processo per il secondo arresto subito da Farthing dopo la clamorosa vincita, che è stata la più alta nella storia della lotteria del Powerball del Kentucky. In tredici mesi arrestato tre volte, una per avere rubato con scasso 12 mila dollari. Farthing se l’è cavata con poco, perché è stato assolto dall’accusa di intimidazione alla Corte, ma il processo è solo il minore di quelli in cui è incappato da quando ha incassato quei 167,3 milioni di dollari.🔗 Leggi su Open.online

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