Il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi lo investo così | Francesca Pascale tra b&b e resort di lusso

Francesca Pascale ha dichiarato di aver chiuso con il passato sentimentale, esclusa la relazione con Paola Turci, definendola un capitolo chiuso. Riguardo ai suoi investimenti, ha detto di destinare il patrimonio lasciatole da Berlusconi a progetti nel settore alberghiero, tra bed and breakfast e resort di lusso. La donna ha confermato di non voler tornare su vecchie questioni e di aver preso decisioni definitive sulla propria vita sentimentale.

Non ha più intenzione di tornare su Paola Turci, Francesca Pascale: "Per me è un capitolo chiuso" ha assicurato la ex compagna di Silvio Berlusconi nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, ferma nell'intenzione di archiviare definitivamente la relazione e il breve matrimonio con. 🔗 Leggi su Today.it

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«Investo il patrimonio di Silvio Berlusconi in affitti di lusso»: la nuova vita di Pascale

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Temi più discussi: Francesca Pascale: Il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi lo investo in appartamenti e turismo di lusso. È stato lui a insegnarmi a investire. Paola Turci? Per me è un capitolo chiuso; Francesca Pascale: Paola Turci? Capitolo chiuso. E il patrimonio di Silvio Berlusconi lo investo nel mattone: affitti e turismo di lusso; Francesca Pascale spiega come ha investito il patrimonio lasciato da Berlusconi; Di affitti e turismo di lusso parlavamo con Silvio Berlusconi e io cercavo di assorbire come una spugna. A Fiesole sta nascendo un resort abbastanza grande: Francesca Pascale tra mattone e politica.

A quasi tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale racconta il suo nuovo percorso imprenditoriale tra immobili di pregio, affitti per politici e uomini d’affari e progetti nel turismo di lusso. E parla anche del legame con Forza Italia, dei diritti civili x.com

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