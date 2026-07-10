Il sindaco vuole la spiaggia libera perché ama i pezzenti | il gestore del lido a Bacoli attacca Josi Lui lo gela | Li amo

Il gestore di un lido balneare a Bacoli attacca il sindaco Josi della Ragione: "Vuole più spiaggia libera perché ama i pezzenti". Lui replica: "Ha ragione. Spiaggia libera per tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bacoli, la spiaggia recintata dai militari: “Divieto d’accesso, sorveglianza armata”. L’ira del sindaco Josi Della RagioneA Bacoli, una spiaggia è stata recintata dai militari e chiusa al pubblico con un cartello che vieta l'accesso.

Leggi anche: Dire “Ti amo” ai figli? Il vero errore è parlare per assoluti. Frusciello: “La pedagogia non è chimica”

Temi più discussi: Chi va in spiaggia libera è un 'pezzente': bufera a Bacoli. La dura replica del Sindaco al titolare di uno stabilimento balneare; Bacoli celebra la cozza con Mytilus Fest; Assorbenti gratuiti in tutte le sedi municipali di Bacoli, il sindaco: Promessa mantenuta; Galleria flegrea, sindaco di Bacoli: Tempo certi per la riapertura, intervenga il Mit.

Spiagge libere a Bacoli, un balneare: Il sindaco ama i pezzenti. E Della Ragione: Il mare non è vostro | La replica: Sì, amo i pezzenti come li chiamate voi e l'80 per cento del litorale sarà libero reddit

Spiagge libere a Bacoli, gestore di un lido balneare: Il sindaco ama i pezzenti. E Della Ragione: Il mare non è vostro, l'80% del litorale sarà libero x.com

Il sindaco vuole la spiaggia libera perché ama i pezzenti: il gestore del lido a Bacoli attacca Josi. Lui lo gela: Li amoIl gestore di un lido balneare a Bacoli attacca il sindaco Josi della Ragione: Vuole più spiaggia libera perché ama i pezzenti ... fanpage.it

Pezzenti quelli che vanno nelle spiagge libere. E il sindaco di Bacoli: Le aumenteremoBacoli non è la vostra. Le spiagge non sono vostre. Il mare non è vostro, dichiara Josi Gerardo Della Ragione ... dire.it