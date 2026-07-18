Candidato ma senza diritto di voto Il paradosso che agita il centrodestra e accende la campagna della Lega
Un candidato senza diritto di voto ha iniziato la sua attività politica, il che ha suscitato discussioni tra le forze di centrodestra. La vicenda riguarda un uomo che, nonostante sia in carcere, ha avviato una candidatura politica, creando un paradosso che sta attirando l’attenzione. La Lega ha approfittato della situazione per rafforzare la propria campagna elettorale, evidenziando il caso come esempio di criticità nel sistema. La notizia ha generato reazioni di vario tipo tra gli altri partiti e osservatori politici.
La politica, si sa, ha un debole per i paradossi. E così capita che il primo giorno di carcere di Mario Roggero coincida con il primo giorno della sua immaginaria carriera politica. Nelle stesse ore in cui il gioielliere di Grinzane Cavour varca i cancelli del penitenziario milanese di Bollate, c'è infatti chi promette di candidarlo alle prossime elezioni politiche e lo vede già seduto tra i banchi del Parlamento. Con un piccolo, incidentale dettaglio che rischia di rovinare il finale: la legge. Le condanne alla reclusione non inferiori ai cinque anni, infatti, prevedono in automatico come pena accessoria l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Should the Right to Vote Be Recognised as a Fundamental Right | UPSC GS-2 Polity & Governance
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