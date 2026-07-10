A Roma non c’è ancora un candidato ufficiale per le prossime elezioni comunali. La destra si trova in difficoltà e si susseguono voci su una possibile candidatura di Arianna Meloni, che circolano in ambienti politici senza conferme ufficiali. Si parla di un piano, considerato quasi segreto, che coinvolgerebbe la leader di Fratelli d’Italia e che sta creando agitazione tra gli avversari. La discussione rimane però nel riserbo, senza annunci formali.

C'è un'ipotesi che gira nei crocicchi di via della Scrofa a bassa voce, come si fa con le cose troppo ghiotte per essere vere e troppo golose per essere smentite: Arianna Meloni candidata sindaca di Roma. Fantapolitica, dicono i più prudenti. Genialata, sussurrano i più spregiudicati. Di certo la premier vuole arrivare a fine legislatura da record, incorniciare la tessera di presidente del Consiglio più longeva della Repubblica e poi ripresentarsi nel 2027. Poi c'è la capitale. Il campo largo il sindaco ce l'ha già, ed è quello uscente: Roberto Gualtieri, tornato popolare sui social nazionali (molto meno tra i romani che il traffico e le buche continuano a masticarli tutti i giorni). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Roma, Arianna sindaca? La Capitale senza candidato, la destra nel panico e Il piano (quasi) segreto che agita FdI

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