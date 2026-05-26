Vannacci a ruota libera agita il centrodestra E a Vigevano supera la lista della Lega

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha attirato l'attenzione nel centrodestra, superando la lista della Lega a Vigevano. La sua presenza politica e le sue dichiarazioni hanno generato discussioni all’interno della coalizione, indipendentemente dai risultati elettorali. Vannacci continua a essere una figura di spicco nel panorama politico di destra, suscitando reazioni e attenzione nel contesto locale e nazionale.

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Al di là dei risultati elettorali, il leader di Futuro Nazionale, il destrissimo Roberto Vannacci (foto), fa parlare di sé, anche e sopratutto in seno al centrodestra. " Marina Berlusconi? Chi è? Perché – sibila il generale – non mi risulta sia capo di un partito politico. O stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell’editoria?". E ce ne ha anche per Fratelli d’Italia: "Ora tirano fuori pure le ‘influenze russe’. Fratelli d’Italia alza il muro, oltretutto, in assenza di una mia richiesta di dialogo, inventa fantasmi e sospetti. Loro facciano quello che vogliono. Io meno ne frego". C’è chi risponde. Attacca Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati: "Vannacci nulla ha a che fare con la storia del centrodestra, con la proposta di governo del futuro del nostro Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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