Cancellati i debiti di gioco di Ceccherini | ecco chi ha donato 300mila euro per estinguere il debito con il Fisco

Un amico di lunga data ha donato 300 mila euro per estinguere i debiti di gioco di un attore. La somma è stata destinata a coprire una parte del debito con il Fisco. La donazione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale. L’attore ha ringraziato pubblicamente il donatore, senza fornire ulteriori dettagli sull’identità della persona o sulla natura dell’accordo. La questione riguarda esclusivamente la copertura dei debiti fiscali legati al gioco.

Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Lo sa bene Massimo Ceccherini che a Matteo Garrone, regista e amico di lunga data, deve l’azzeramento di una parte dei suoi debiti di gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il tribunale di Firenze avrebbe dato il nulla osta per sanare il debito da un milione e 400 mila euro accumulato con l’Erario e altri creditori a causa della ludopatia e il regista avrebbe aiutato economicamente Ceccherini. La ludopatia. Massimo Ceccherini non ha mai nascosto di avere un problema con il gioco d’azzardo. Nel suo libro autobiografico “L’uomo guasto” aveva parlato apertamente della ludopatia e della volontà di voler guarire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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