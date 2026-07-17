Un amico ha versato 300mila euro, consentendo all’attore di azzerare i debiti di gioco accumulati negli anni, pari a 1,4 milioni di euro tra fisco e creditori. Con questa somma, è stato possibile avviare un “concordato minore con assuntore” e cancellare le passività. La cifra donata ha rappresentato una parte significativa del debito totale, che ora risulta completamente estinto.

Massimo Ceccherini ha azzerato i debiti accumulati negli anni, pari a 1 milione e 400mila eurotra Fisco e creditori, grazie all’intervento di un amico rimasto anonimo, che ha versato 300mila euro permettendo all’attore e regista di accedere al “concordato minore con assuntore”. Il Tribunale di Firenze ha dato infatti il via libera alla procedura che consente a chi si trova in sovra-indebitamento di saldare i debiti tramite l’intervento di una terza persona. Nel caso di Ceccherini, la crisi economica era legata alla sua ludopatia, per la quale sta seguendo un percorso terapeutico al SerD di Pistoia. La soluzione individuata passa attraverso... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Massimo Ceccherini, cancellati i debiti di gioco, "un amico" dona 300mila €: doveva 1 milione e 400mila € a fisco e creditori

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