Elly Schlein insiste nel voler essere candidata premier del campo largo, nonostante le incertezze legate alla leadership. Si aspetta che Giuseppe Conte possa fare un passo indietro, sia in caso di bocciatura della legge elettorale da parte della Corte costituzionale, sia in caso di elezioni anticipate o primarie. La sua posizione rimane ferma, convinta di poter competere per la guida della coalizione, anche se le incognite sulle prossime mosse politiche restano aperte.

Allora. Elly Schlein non la fermano manco con la penicillina. Vuole essere lei la candidata premier del campo largo. Nella convinzione, o illusione, che alla fine Giuseppe Conte farà il passo indietro, o con le urne, se la Corte costituzionale boccerà la legge elettorale, oppure con la lotteria delle primarie. Nemmeno il capo dei Cinque Stelle molla, ha il curriculum più solido, e gioca a carte rovesciate sul tavolo fino alla fine. C’è chi dice che, se si arrivasse quasi alla rottura, Conte potrebbe pure valutarlo un terzo nome, più digeribile per i suoi, e poi si vedrà. Ma Elly no, col cavolo, alla faccia di chi, trasversalmente, le sbatte in faccia i sondaggi che alla fine la danno perdente con Meloni, che infatti fa la partita su di lei. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Campo largo, dall’ambizione di Conte al rischio «frittata» al centro: le incognite della leadership

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