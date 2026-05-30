Le ultime tessere del puzzle si sono incastrate alla perfezione. Il quadro ora è completo: il momento giusto sta per arrivare. «Se non ora quando?», ironizza un parlamentare che ha accesso al delicato dossier. Per settimane il disegno era rimasto incompiuto: mancava il tassello decisivo, la sconfitta elettorale a Venezia. Un tonico per chi, a sinistra, scommetteva sul panico del quartier generale: tutto torna in discussione. Facciamo un passo indietro. Un paio di mesi fa la sindaca di Genova, Silvia Salis, aveva dettato le sue condizioni: «Le primarie sono divisive, se invece mi offrissero la candidatura.». Al Nazareno l'offensiva glamour dell'ex atleta venne subito derubricata: Elly Schlein è fortissima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Effetto Stabilicum sul "campo largo": Silvia Salis verso la leadership. La rabbia di Conte e Schlein

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