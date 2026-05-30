Effetto Stabilicum sul campo largo | Silvia Salis verso la leadership La rabbia di Conte e Schlein
Silvia Salis si avvicina alla leadership nel campo largo, mentre Conte e Schlein esprimono rabbia. Le ultime mosse completano il quadro, preparando il terreno per il prossimo passo.
Le ultime tessere del puzzle si sono incastrate alla perfezione. Il quadro ora è completo: il momento giusto sta per arrivare. «Se non ora quando?», ironizza un parlamentare che ha accesso al delicato dossier. Per settimane il disegno era rimasto incompiuto: mancava il tassello decisivo, la sconfitta elettorale a Venezia. Un tonico per chi, a sinistra, scommetteva sul panico del quartier generale: tutto torna in discussione. Facciamo un passo indietro. Un paio di mesi fa la sindaca di Genova, Silvia Salis, aveva dettato le sue condizioni: «Le primarie sono divisive, se invece mi offrissero la candidatura.». Al Nazareno l'offensiva glamour dell'ex atleta venne subito derubricata: Elly Schlein è fortissima. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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La maggioranza di centrodestra accelera sul testo della nuova legge elettorale,nota come Stabilicum 2.0. Il testo definitivo del provvedimento, che porta la firma del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami come primo firmatario e promotore, inizierà il suo facebook