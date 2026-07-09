Dopo le contestazioni durante un comizio di Potere al Popolo e le proteste di disoccupati e comitati, si sono susseguite dichiarazioni dal centro politico. Le autorità hanno inviato messaggi di avvertimento in risposta agli eventi, mentre il campo largo mostra solo solidarietà nei confronti del governo. Nessun altro commento ufficiale è stato rilasciato riguardo alle proteste o alle eventuali misure da adottare. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi pubblici.

Le contestazioni di Potere al popolo, disoccupati e comitati nel momento del comizio e gli avvertimenti che arrivano dal centro nel day after. La manifestazione del campo ristretto a Napoli, che doveva rappresentare la base di lancio per la campagna elettorale e per l’allargamento dell’alleanza, non è andata esattamente come speravano Elly Schlein, Giuseppe Conte e il duo Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. La solidarietà di Meloni per le contestazioni. Mentre loro dicevano che «non faremo più alla destra il favore di dividerci», contestazioni da sinistra sono state tali e di tale virulenza che li hanno costretti a interrompere il comizio e a nulla sono valsi i tentativi di rabbonire i manifestanti invitandoli ad andare dietro il palco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dopo Potere al Popolo, fuoco amico pure dal centro: al campo largo resta solo la solidarietà di Meloni per le contestazioni

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