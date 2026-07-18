Mancano poche ore all’inizio della quattordicesima edizione dei campionati del mondo di karate organizzati dalla WUKF, che si terranno dal 22 al 26 luglio nella BT Arena di Cluj Napoca, in Romania. Quattordici nazioni sono rappresentate da oltre 1500 atleti, tra cui 12 componenti della squadra italiana della Seishinkan. La competizione coinvolge 76 federazioni internazionali e si svolge in un’arena all’interno di un complesso sportivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Mancano poche ore all’inizio della quattordicesima edizione dei campionati del mondo di karate targati WUKF. Dal 22 al 26 luglio, presso la BT Arena di Cluj Napoca in Romania, si ritroveranno migliaia di atleti provenienti da ben 76 federazioni di tutto il mondo. Cinque giorni di estenuanti gare per un numero record di iscrizioni, 4.519 in tutto. Numeri da record anche per la Seishinkan che attraverso il campionato nazionale organizzato dall’UKDI è riuscito a qualificare 10 atleti in diverse categorie. Rocio Aurora BRAVO DE CARO, giovane atleta è alla sua prima gara internazionale e gareggia nei minicadets -60 kg. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campionati del Mondo di karate: 12 componenti della Seishinkan in Romania

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