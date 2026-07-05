Gli atleti e gli staff tecnici delle nazionali maschili di sciabola di Italia e Stati Uniti sono arrivati in città per un allenamento congiunto. L'incontro si è svolto in vista dei Campionati del Mondo, previsti dal 22 al 30 luglio a Hong Kong. Il sindaco e l’assessora hanno incontrato i rappresentanti delle squadre in un momento di preparazione prima della competizione internazionale.

Il sindaco Biancani e l’assessora Della Dora hanno incontrato gli atleti e gli staff tecnici delle nazionali maschili di sciabola di Italia e Stati Uniti, impegnate a Pesaro in un allenamento congiunto in vista dei prossimi Campionati del Mondo che si svolgeranno dal 22 al 30 luglio a Hong Kong. "Orgogliosi che l’eccellenza della sciabola mondiale abbia scelto la nostra città, sempre più riferimento dello sport internazionale grazie ai numerosi impianti sportivi presenti. È un grande piacere accogliere a Pesaro due tra le più forti nazionali del panorama mondiale della sciabola. A tutte le atlete, agli atleti e agli staff tecnici rivolgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo per i Campionati del Mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atterrano azzurri e Dream Team della sciabola. Prepareranno in città i campionati del mondo

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