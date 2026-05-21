Sisma ai Campi Flegrei paura tra i cittadini | le reazioni

Una scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei, provocando reazioni di paura tra i residenti. Una persona ha raccontato di essere uscita di casa alle sei del mattino, mettendo i primi vestiti disponibili prima di lasciare l’abitazione. La paura ha spinto diverse persone a uscire in strada, alcune riferiscono di essersi svegliate nel cuore della notte. La zona, abitata da numerosi cittadini, si trova ora sotto osservazione, mentre le autorità monitorano la situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono in strada dalle sei di questa mattina. Ho infilato i primi vestiti che ho trovato e sono scappata”. La paura di Anna si legge ancora negli occhi mentre stringe le mani sulla panchina del lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. Erano le 5:50 quando la terra ha tremato di nuovo: una scossa di magnitudo 4.4 che ha buttato giù dal letto l’intera area flegrea e mezza Napoli. “ Si sono spalancate le ante dell’armadio, i vetri vibravano forte e molti soprammobili si sono riversati a terra. Li ho lasciati così”, racconta con un filo di voce. ” Non è possibile continuare a vivere in questa situazione, non ce la facciamo più ”, racconta poco distante un commerciante, preoccupato anche per la situazione di incertezza che ne deriva per l’economia locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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