Dopo la scossa di magnitudo 4.4, le autorità locali hanno avviato verifiche sugli edifici scolastici e sulle strade nelle aree colpite. È stata attivata l’Unità Bradisismica per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza delle strutture pubbliche e delle infrastrutture. Le ispezioni riguardano principalmente le scuole e le arterie principali, con controlli immediati nelle zone designate come a rischio. La situazione resta sotto osservazione per eventuali interventi successivi.

Dopo la scossa di magnitudo 4.4, la Città Metropolitana di Napoli ha disposto controlli immediati sugli edifici scolastici e sulle infrastrutture stradali di competenza nella zona rossa.. In seguito alla scossa di magnitudo 4.4 che ha colpito l’area flegrea questa mattina alle ore 05:51, la Città Metropolitana di Napoli ha attivato immediatamente l’Unità Interna Bradisismica e ha disposto l’immediata verifica sulle scuole e le strade di propria competenza ricadenti nel territorio della cosiddetta “zona rossa”. Attualmente, quindi, squadre di tecnici incaricati dalla Città Metropolitana stanno svolgendo verifiche e rilievi per valutare l’impatto dell’evento bradisismico sulle infrastrutture stradali e scolastiche afferenti all’Ente di piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sisma Campi Flegrei, verifiche su scuole e strade: attivata l’Unità Bradisismica

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Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei. Verifiche sugli edificie scuole chiuse in molto comuni

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