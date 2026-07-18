Un'area di circa 8.000 metri quadrati in località Padula Bianca, nel territorio di Gallipoli, è stata sequestrata per aver ospitato un campeggio abusivo. La zona, situata a pochi metri dal mare, era stata allestita senza autorizzazioni. Le forze dell'ordine hanno rimosso le strutture e avviato le pratiche per la confisca del sito. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti o feriti durante le operazioni di sequestro.

Un terreno di circa 8.000 metri quadrati in località Padula Bianca, nel territorio di Gallipoli, sarebbe stato trasformato in un campeggio abusivo. Nell’area, adiacente al demanio marittimo e sottoposta a vincoli paesaggistici, erano presenti anche un bar, servizi igienici, docce, una lavanderia e uno spazio destinato al parcheggio giornaliero delle auto. Il terreno è stato sequestrato dai militari della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Gallipoli, nell’ambito di un’attività coordinata dal Reparto operativo aeronavale di Bari. Due persone sono state denunciate per violazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Testo unico dell’edilizia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Campeggio abusivo a due passi dal mare: sequestro a Gallipoli

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