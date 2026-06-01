Un incendio di vaste proporzioni sta interessando l’area di Punta Prosciutto a Porto Cesareo e il Bosco dell’Arneo, a pochi passi dal mare. Le fiamme si sono sviluppate in entrambe le zone e stanno creando preoccupazione. Sul posto stanno intervenendo le squadre di vigili del fuoco per cercare di contenere il rogo. Non sono ancora state comunicate le cause dell’incendio né eventuali persone coinvolte.

Un vasto incendio è in corso a ridosso dell'area di Punta Prosciutto a Porto Cesareo e nella zona del Bosco dell'Arneo. Le fiamme hanno interessato la macchia mediterranea avvicinandosi alla costa. Sul posto stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Al momento non si registrano abitazioni evacuate e il rogo viene tenuto a distanza da strutture ricettive e aziende agricole e artigianali che si trovano nella zona. A supporto delle operazioni di spegnimento è intervenuto anche un Canadair. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, scoppia l'incendio a due passi dal mare

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