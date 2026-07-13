gallipoli incendio a due passi dal mare

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato a Gallipoli, in provincia di Lecce, vicino alle spiagge di Pizzo. Le fiamme hanno interessato una porzione di vegetazione nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. Non sono stati segnalati feriti o danni alle strutture. L’incendio si è verificato a breve distanza dal mare. La causa dell’incendio non è ancora nota.