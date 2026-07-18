Caldo alcol e persino le zanzare Era una notte difficile da passare

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una notte calda, con zanzare e alcol nell’aria, ho notato una ragazza seduta da sola. Era bionda e indossava un vestito leggero, mentre sorseggiava una Coca-Cola. Mi sono avvicinato e ho chiesto se potevo sedermi con lei per un momento.

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Vichi Non subito, almeno. Poco più in là vidi una ragazza seduta da sola. Era bionda e carina, e beveva una Coca. Mi avvicinai. "Posso sedermi un minuto con te?" dissi. "Sto aspettando il mio ragazzo." Stava masticando un chewing-gum. "Vorrei solo fare due chiacchiere, appena arriva il tuo ragazzo me ne vado." "Fai come ti pare" disse la bionda alzando le spalle. Mi sedetti di fronte a lei. Sbirciai Valentina e vidi che stava parlando fitto con il suo Ema. Non mi cercava con lo sguardo, non si preoccupava di vedere se ero vivo o morto. Nemmeno lui mi guardava. La mia vodka era rimasta al tavolo, e ne ordinai un’altra. "Vedi quei due al tavolo laggiù?" dissi alla ragazza bionda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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