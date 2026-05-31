Settimana difficile | male Sal Da Vinci malissimo Noemi E persino Valeria Marini si è messa a cantare Per fortuna ci sono Salmo i Ministri e Tormento con Ernia Le recensioni

Notizia in breve

Sal Da Vinci ha ricevuto critiche moderate, mentre Noemi è stato molto criticato. Valeria Marini si è esibita cantando, suscitando commenti. Tra le poche note positive, ci sono Salmo, i Ministri e Tormento con Ernia, che hanno ricevuto recensioni favorevoli. Le temperature estive aumentano e le prime spiagge si riempiono di ombrelloni, mentre l’industria discografica si prepara ai cambiamenti stagionali.