Settimana difficile | male Sal Da Vinci malissimo Noemi E persino Valeria Marini si è messa a cantare Per fortuna ci sono Salmo i Ministri e Tormento con Ernia Le recensioni
Sal Da Vinci ha ricevuto critiche moderate, mentre Noemi è stato molto criticato. Valeria Marini si è esibita cantando, suscitando commenti. Tra le poche note positive, ci sono Salmo, i Ministri e Tormento con Ernia, che hanno ricevuto recensioni favorevoli. Le temperature estive aumentano e le prime spiagge si riempiono di ombrelloni, mentre l’industria discografica si prepara ai cambiamenti stagionali.
Il caldo si fa più intenso, cominciano ad aprirsi i primi ombrelloni in spiaggia, così alla discografia tocca adeguarsi. Via così alla stagione dei featuring, alcuni ottimi, come Salmo che porta Gabry Ponte nel recinto del decente, molto divertente il pezzo che mette insieme Guè, TonyPitony e Shablo, una chiccheria quello che mette insieme Tormento ed Ernia. Non è un featuring, è più la chiusura di un cerchio, deliziosa, quella di Maria Antonietta e Colombre, bene anche il lavoro che fa Elasi su Patty Pravo, magnifico il ritorno dei Santi Francesi, un colpo di tacco il singolo di Malika Ayane. Note stonate della giornata: Raf non centra il pezzo, Niccolò Filippucci si prostra dinanzi alle esigenze dell’industria, Federica Abbate non buca, buca invece nettamente Noemi, nel senso che questo tentato tormentone è un disastro biblico. 🔗 Leggi su Open.online
La reazione di unEsperta di eurovision che ascolta Sal Da Vinci per la prima volta
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