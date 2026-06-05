Nella notte tra lunedì e martedì, un ristorante di Misano è stato preso di mira da ladri. I malviventi hanno rotto la porta d’ingresso e sono entrati nel locale. Durante il furto, hanno portato via anche lattine e altri generi alimentari. Nessuno si trovava all’interno al momento dell’episodio. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini.

Spaccata nella notte tra lunedì e martedì al ristorante Laem Sing di Misano. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, riuscendo a garantirsi l’accesso al locale. Una volta entrati, secondo una prima ricostruzione, i ladri si sono diretti a colpo sicuro verso la zona della cassa. L’obiettivo primario era quello di mettere le mani sull’incasso e trovare del denaro contante all’interno del registratore. Dopo averlo aperto però, si sono accorti che all’interno c’era solo il fondo cassa, composto da poche decine di euro. A quel punto hanno deciso di accanirsi sul resto del locale, rovistando negli spazi del ristorante e prendendo di mira le bottiglie esposte e l’intera dispensa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccata nella notte al ristorante: "Hanno rubato persino le lattine"

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SPACCATA IN UN RISTORANTE, I LADRI SI FERISCONO: TROVATE TRACCE DI SANGUE | 05/01/2026

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