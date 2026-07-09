Calciomercato Roma nuova pretendente per Koné | interesse del Manchester United

Il Manchester United ha manifestato interesse per il difensore della Roma, Koné, nel calciomercato in corso. La Roma sta cercando di rafforzare la rosa e attende la conclusione del Mondiale, evento che secondo alcune dichiarazioni segnerebbe l’apertura ufficiale del mercato per i giallorossi. Non sono stati rilasciati dettagli su eventuali offerte o trattative in corso.

La Roma continua a lavorare per rinforzare l’organico, in attesa della fine del Mondiale, che, come affermato da Gasperini negli scorsi giorni dal Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, segnerà il vero inizio del calciomercato dei giallorossi. Proprio nella competizione più importante per il mondo del calcio, Manu Koné ha messo in mostra il suo talento nelle tre partite giocate per novanta minuti da titolare in una delle nazionali più importanti al mondo come la Francia. Le sue qualità, già ammirate nella Capitale, non sono passate inosservate al Manchester United, che, secondo quanto riportato da TEAMtalk, starebbe monitorando il centrocampista francese in vista di una possibile trattativa con la Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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