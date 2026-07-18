La Juventus sta valutando un'offerta per Pellegrini, mentre Ederson ha firmato un rinnovo di contratto con l'Atalanta. Dopo aver concluso l'acquisto di Celik dalla Roma, il club bianconero sembra interessato anche al centrocampista. La trattativa per Pellegrini è ancora in fase preliminare, mentre il portiere dell'Atalanta ha ufficializzato il prolungamento di contratto. Nessun dettaglio sui termini economici o sulle tempistiche delle operazioni.

Milano, 17 luglio 2026 - Dopo il blitz con cui è riuscita a strappare alla Roma Celik (ufficiale il suo ingaggio a parametro zero con un contratto triennale), il quale sembrava davvero ad un passo dal rinnovo con i giallorossi, la Juventus potrebbe fare un altro dispetto di mercato al club capitolino. I bianconeri starebbero infatti tentando di inserirsi nelle negoziazioni per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini per cercare di strappare anche lui a parametro zero (il contratto è scaduto il 30 giugno) ai giallorossi. Come nel caso di Celik, la trattativa per il rinnovo di Pellegrini è alle battute finali, tanto che mancherebbero soltanto pochi dettagli per arrivare alla fumata bianca finale, ma la Juventus pare non voler arrendersi e resta alla finestra per capire se ci saranno possibilità di inserimenti in caso di prolungata impasse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Calciomercato, la Juve ci prova anche per Pellegrini. Ederson rinnova con l'Atalanta

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