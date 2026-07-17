Nel calciomercato, Ederson ha deciso di rinnovare il suo contratto con l'Atalanta, lasciando perdere un trasferimento al Milan. Fino alla firma, nulla è certo, ma la trattativa sembrava ormai conclusa con il Manchester United pronto a versare 40 milioni nelle casse dell'Atalanta. Tuttavia, l'accordo non è stato finalizzato e il giocatore ha scelto di restare in Italia.

Nel calciomercato nulla è davvero scritto finché non ci sono le firme. La parabola di Ederson però, ha dell'incredibile. Sembrava tutto fatto: un affare concluso sulla base di 40 milioni pronti a volare nelle casse dall'Atalanta provenienti dal Manchester United. Il centrocampista brasiliano, alla fine, è dovuto rimanere in Italia a causa di alcuni problemi emersi durante le visite mediche. Negli ultimi giorni, però, si parlava anche di un concreto interessamento del Milan ormai sfumato. Ma perché? Calciomercato, Ederson rinnova con l'Atalanta. Facciamo un passo indietro. La trattativa con il Manchester United era arrivata ai dettagli finali ma a bloccare l'affare, come riferito precedentemente, sono stati alcuni problemi emersi durante le visite mediche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, niente Milan per Ederson: ha rinnovato il contratto con l'Atalanta

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