Ederson Juve? È ufficiale il rinnovo con l’Atalanta E Sarri lo blinda

L'Atalanta ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con il portiere Ederson, confermandolo come elemento centrale del progetto. La trattativa, che sembrava indirizzata verso una partenza, si è conclusa con il prolungamento dell’accordo. L’allenatore ha dichiarato che il giocatore è una componente chiave del team. La possibilità di un trasferimento in un altro club si è così dissolta, confermando la permanenza di Ederson in nerazzurro.

definendolo centrale nel progetto orobico. Quello che inizialmente sembrava profilarsi come uno dei più grandi colpi di mercato in uscita per l’ Atalanta ha finito per rimescolare completamente tutte le carte in tavola in casa nerazzurra. Il mancato affare con il Manchester United per il trasferimento di Ederson ha infatti cambiato radicalmente lo scenario, spianando di fatto la strada per una sua felice permanenza a Bergamo. La conferma definitiva è arrivata dall’ufficialità del rinnovo di contratto fino al 2031. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il club orobico ha celebrato l’accordo con una nota ufficiale... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Ederson goal Milan

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