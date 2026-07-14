Calciomercato Inter LIVE | Spence può scalare le gerarchie Stones resta in lista

Durante le ultime ore di mercato, l’Inter ha valutato l’inserimento di Spence tra i possibili rinforzi, ipotizzando un suo eventuale ruolo più rilevante in squadra. Contemporaneamente, la lista dei giocatori considerati per un eventuale trasferimento include anche Stones, che resta in lizza per un eventuale acquisto. La sessione di trattative continua con incontri e negoziazioni ancora in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – MARTEDI’ 14 LUGLIO Torna di moda John Stones: l’inglese è un’idea concreta dell’Inter, ma tutto dipende da Pavard. 🔗 Leggi su Internews24.com

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