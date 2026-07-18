Calciomercato Inter LIVE | Alberto Costa prende quota come post Dumfries trovata la formula per Romero?

Durante il calciomercato, un nuovo nome è emerso come possibile sostituto di Dumfries nel settore difensivo. Si lavora inoltre su un accordo per l’ingaggio di Romero, con una formula trovata tra le parti. Le trattative dell’Inter continuano con incontri e negoziati in corso, mentre si cercano soluzioni per rafforzare la rosa. La sessione di mercato resta attiva e in movimento.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – SABATO 18 LUGLIO Mercato Inter, spunta Romero: contatti con il Tottenham, possibile intreccio con Spence. 🔗 Leggi su Internews24.com

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