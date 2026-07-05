È stata ufficializzata la cessione del giocatore Dumfries dall'Inter. Nel frattempo, ci sono novità riguardo all'affare Khalaili, con aggiornamenti sulle trattative in corso. La sessione di mercato continua con incontri e indiscrezioni, mantenendo attivi i movimenti della squadra.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – DOMENICA 05 LUGLIO Adesso è ufficiale: Denzel Dumfries saluta l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Novità per l’affare Khalaili. Intanto è ufficiale la cessione di Dumfries

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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