Calciomercato Accomando | Napoli Allegri vuole un suo pupillo

Il Napoli sta cercando un difensore centrale dopo l'infortunio di Buongiorno. L'allenatore della squadra ha già indicato un possibile obiettivo per il mercato. La squadra si sta attivando per trovare un sostituto rapido, considerando la necessità di coprire il vuoto in difesa. La trattativa sembra in fase iniziale e non ci sono ancora dettagli ufficiali sui nomi coinvolti.

L'infortunio di Buongiorno preoccupa e gli azzurri cercano un difensore centrale. Massimiliano Allegri ha già individuato il possibile obiettivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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