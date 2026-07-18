Una bella notizia per tutti i tifosi della Fezzanese e gli sportivi spezzini. I verdi neopromossi in Serie D disputeranno infatti le partite casalinghe al campo ‘ Bruno Ferdeghini ’ di via Melara a Spezia, con inizio del campionato domenica 6 settembre preceduto dalla Coppa Italia al via il 23 agosto. La compagine verde torna quindi a giocare nel proprio territorio, dopo un lungo pellegrinaggio negli anni passati che l’ha portata a trasferirsi anche a Seravezza (Lucca): giocare al Ferdeghini favorirà l’accesso dei tifosi fezzanoti e anche degli appassionati della città. La società fezzanota in un comunicato esprime un "sentito e sincero ringraziamento allo Spezia Calcio e, in particolare, ai suoi vertici societari, per la sensibilità, la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D, una notizia importante per i verdi freschi di promozione. La Fezzanese trova casa, i match al ’Ferdeghini’. Incognita settore ospiti nelle sfide con le big

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