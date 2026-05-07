BASKET SERIE A2 Sfide promozione al via | Bologna e Verona in casa

Inizia la fase dei playoff per la promozione in Serie A2 di basket. Questa sera alle 20.30, al PalaDozza di Bologna, si gioca la prima partita tra la Fortitudo e Avellino, dopo aver concluso i turni di play-in. La sfida rappresenta il primo passo ufficiale verso la promozione, con le squadre che cercano di ottenere un risultato favorevole per avanzare nel torneo.

Scatta la corsa verso la seconda promozione in serie A2. Archiviati i play-in, stasera alle 20.30 al PalaDozza di Bologna si alzerà la prima palla a due dei playoff, tra i padroni di casa della Fortitudo e Avellino. Poco più tardi, alle 20.45, andrà poi in scena anche gara1 tra Verona e Brindisi, che sarà peraltro trasmessa in chiaro su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Rai Play. Tutte le serie sono al meglio delle cinque partite. Proverà dunque a partire col piede giusto la Fortitudo di Caja, al ritorno sul parquet dopo la larghissima vittoria nel derby dell’Unieuro Arena. La Effe parte inevitabilmente con i favori del pronostico, considerando che Avellino, reduce dalla vittoria su Cremona nei play-in, dovrà fare i conti con le assenze di Dell’Agnello e Mussini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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