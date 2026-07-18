Calcio a cinque amatoriale Finale combattuta | al Pucci Fc il Torneo delle Alpi alla Cava

Il Pucci Fc ha vinto la settima edizione del Torneo delle Alpi di calcio a cinque, disputato al polisportivo Monti della Cava. In finale, contro la squadra Ucci Ucci, ha ottenuto la vittoria per 7-5 dopo un match combattuto. La competizione ha coinvolto 16 squadre in totale.

La formazione del Pucci Fc si è aggiudicata il Torneo della Alpi di calcio a cinque al polisportivo Monti della Cava e giunto alla 7ª edizione. Nella finalissima del torneo, a cui hanno preso parte 16 quintetti, i neocampioni hanno avuto la meglio 7-5 sulla squadra Ucci Ucci al termine di un match combattuto. Al terzo posto, pari merito, Skibidiboppy, superato 4-3 dal Pucci Fc, e Generali Forlì, piegato dopo i calci di rigore 8-4 dall’Ucci Ucci. Premiati: Jacopo Casadei (Pucci Fc), capocannoniere con 15 reti; Christian Iannuzzi (Esharks) miglior portiere; Lorenzo Manica (Ucci Ucci) miglior giocatore del torneo. Questo il tabellino della finale della manifestazione, perfettamente riuscita grazie alla collaborazione di diversi sponsor e alle cui serate ha partecipato un numeroso pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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FINALE INFUOCATA!!! TORNEO 8vs8 | ICON CUP

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