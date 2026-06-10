Calcio amatoriale cresce l’attesa per la finale della Coppa Edo Gori 2026

La finale della Coppa Edo Gori 2026 si giocherà al “Fedini” tra le squadre Penna 85 e Salutio. La partita è prevista per il 10 giugno 2026 e ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio amatoriale della zona.

Arezzo, 10 giugno 2026 – al “Fedini” la sfida tra Penna 85 e Salutio È tempo di grandi emozioni per il calcio amatoriale aretino. La Coppa Edo Gori 2026, competizione simbolo organizzata dalla UISP di Arezzo e considerata uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione, è pronta a vivere il suo momento più importante con la finalissima in programma sabato 13 giugno alle ore 17.00 allo storico Stadio “Virgilio Fedini” di San Giovanni Valdarno. L’impianto valdarnese si prepara ad accogliere una giornata speciale, all’insegna dello sport, della passione e della partecipazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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