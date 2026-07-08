torneo delle contrade di querceta il ranocchio vince e accede alla finale

Notizia in breve

Nel Torneo delle Contrade di Querceta, il Ranocchio ha vinto contro Quercia con il punteggio di 3-2 e si è qualificato per la finale. La partita si è conclusa con i seguenti marcatori e formazione: per il Ranocchio, Lagomarsini, Foliero, Sancredi A., Magazzini, Diana, Musto, Mancini Giac. (sostituito al 38’ da Cagnoni), Moriconi, Ferrari e Sancredi G.