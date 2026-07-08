Torneo delle Contrade di Querceta Il Ranocchio vince e accede alla finale
Nel Torneo delle Contrade di Querceta, il Ranocchio ha vinto contro Quercia con il punteggio di 3-2 e si è qualificato per la finale. La partita si è conclusa con i seguenti marcatori e formazione: per il Ranocchio, Lagomarsini, Foliero, Sancredi A., Magazzini, Diana, Musto, Mancini Giac. (sostituito al 38’ da Cagnoni), Moriconi, Ferrari e Sancredi G.
RANOCCHIO 3 QUERCIA 2 RANOCCHIO: Lagomarsini, Foliero, Sancredi A., Magazzini, Diana, Musto, Mancini Giac. (38’ st Cagnoni), Moriconi, Ferrari, Sancredi G. (39’ st Ricci), Mancini Gian. (30’ st Oprita). All. Landi. QUERCIA: Bedei, Mihailescu, Contipelli, Lucchesi (34’ st Matai), Lossi, Nardi, Meucci, Salvini (41’ st Del Tessa), Szabo, Bequiri, Rodriguez. All. Cagnoni. Arbitro: Bertini (Vicari-Paterni). Reti: 21’ pt Mancini Giac., 25’ pt Rodriguez (r), 31’ pt Mancini Gian, 46’ pt Rodriguez; 10’ st Mancini Gian. Note: ammoniti Mancini Gian., Foliero, Lagomarsini; Rodriguez, Bedei. Espulso Lossi. QUERCETA – Il Ranocchio (nella foto) supera 3-2 la Quercia, al termine di una partita emozionante, e centra la finale della 53^ edizione del Torneo delle Contrade di Querceta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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