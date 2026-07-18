Il Cagliari ha ripreso i contatti con Kieron Bowie, un giocatore scozzese già seguito in passato. La società rossoblù è tornata a monitorare la sua situazione, mentre il Sassuolo ha manifestato interesse rilanciando la trattativa. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa e le parti coinvolte stanno valutando le opzioni. Bowie si trova attualmente in una fase di valutazione tra diverse offerte provenienti da club italiani.

Cagliari, pista Keiron Bowie è di nuovo calda: lo scozzese torna nel mirino dei rossoblù mentre il Sassuolo rilancia. Il Cagliari torna a guardare con attenzione a Kieron Bowie. Il mancato tesseramento di Andrea Belotti ha riaperto la pista che porta all’attaccante scozzese del Verona, già valutato nelle scorse settimane per completare il reparto offensivo di Fabio Pisacane. Bowie, classe 2002, è un profilo che piace da tempo al direttore sportivo Pietro Accardi, attratto dalla sua struttura fisica, dalla giovane età e dai margini di crescita. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La situazione, però, rischia di trasformarsi in un vero testa a testa di mercato, perché anche il Sassuolo ha deciso di inserirsi nella corsa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Cagliari, ritorno di fiamma per Bowie: lo scozzese nel mirino anche del Sassuolo

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