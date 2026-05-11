Nel mercato estivo, il centrocampista norvegese è finito nel mirino di alcune squadre di Serie A, tra cui Bologna e Fiorentina, che hanno mostrato interesse per lui. La società del Sassuolo si prepara a valutare eventuali offerte, mentre si discute anche dell’impatto della cessione di un altro giocatore, Konè, sul bilancio della squadra. La finestra di mercato resta aperta con molte trattative ancora in corso.

? Domande chiave Chi sono le big italiane pronte a sfilare Thorstvedt al Sassuolo?. Quanto inciderà la cessione di Konè sul bilancio neroverde estivo?. Come influirà il futuro della mediana sul progetto sportivo del club?. Perché la dirigenza deve scegliere tra stabilità tecnica e plusvalenze?.? In Breve Thorstvedt vale 20 milioni senza rinnovo, cifre superiori in caso di accordo.. Konè ha clausola da 35 milioni e interesse di Milan e Juventus.. Sassuolo punta a incassare tra 25 e 30 milioni per Ismael Konè.. Thorstvedt ha segnato 11 reti in 52 presenze dal suo arrivo nel 2022.. A Sassuolo le prossime tre settimane di campionato e i due mesi che separano la fine della stagione dall’apertura del pongono il futuro della mediana neroverde su un binario di incertezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassuolo, Thorstvedt nel mirino: Bologna e Fiorentina lo puntano

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Il giocatore di punta del Sassuolo, Ismael Kone, ha una clausola rescissoria nel suo contratto: 35 milioni di euro. La clausola è valida dalla fine di maggio alla fine di luglio. Resta da vedere se il Sassuolo sarebbe disposto a condizioni ancora più basse se l'aff reddit

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