Due giovani alpinisti provenienti dalla provincia di Como sono caduti di circa 35 metri mentre scalavano il Pizzo d’Uccello. I due avevano passato la notte al rifugio Donegani e sono stati soccorsi dopo aver incontrato difficoltà in parete. L’incidente si è verificato durante la salita, causando paura tra loro e il compagno di cordata. Il soccorso alpino è intervenuto tempestivamente per estrarli dalla parete.

Carrara, 18 luglio 2026 – Intervento del soccorso alpino in parete al Pizzo d’Uccello, dove due ragazzi originari della provincia di Como, che hanno pernottato al rifugio Donegani, sono andati in difficoltà durante la scalata. I due alpinisti hanno attaccato la via che si sviluppa sul Gran Diedro del Pizzo d’Uccello, ma il primo di cordata, dopo circa 200 metri, è caduto per circa 35 metri rimanendo appeso alla sosta. L’elisoccorso regionale Pegaso 3, dopo aver sorvolato la zona per cercare di recuperare l’infortunato, si è diretto a Pieve Fosciana dove ha imbarcato tre tecnici che sono stati portati alla base dell’imponente parete. Altri tecnici delle due stazioni hanno raggiunto il luogo delle operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade per 35 metri mentre scala il Pizzo d’Uccello, paura per un alpinista (e per il compagno di cordata)

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