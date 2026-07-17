Una donna di 40 anni è caduta di circa 15 metri lungo la parete del Becco di Mezzodì, nelle Dolomiti Ampezzane, giovedì 16 luglio. È stata salvata dalla compagna di cordata, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori di emergenza, che hanno assistito la donna e la hanno trasportata in ospedale per le cure. Le condizioni di salute non sono state rese note.

Nella giornata di giovedì 16 luglio una donna di 40 anni è precipitata per quindici metri lungo la parete del Becco di Mezzodì, sulle Dolomiti Ampezzane. La donna, residente a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dopo essersi ferita ad una gamba e all’anca, è caduta sbattendo lungo la parete rimanendo sospesa nel vuoto, trattenuta solo dalla compagna ferma in sosta. A soccorrerla è arrivato l’elicottero Falco 2. Il tecnico dell’elisoccorso, calato con un verricello di 80 metri, ha recuperato l’alpinista ferita. La compagna che le ha salvato la vita è stata recuperata solo dopo dall’elicottero Falco 1. Entrambe stavano percorrendo l’ultimo tratto della via Haupt Lompel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alpinista precipita per 15 metri sulle Dolomiti Ampezzane, salvata dalla compagna di cordata

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